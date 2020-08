Pikmin 3 était disponible sur l'Eshop de la WII U pour 20 euros mais depuis l'annonce de Pikmin 3 Deluxe, il n'est plus possible d'acheter le jeu en digitale sur la WII U et le jeu sera vendu à 59,99 euros sur Switch.Nintendo avait fait la même chose pour Donkey Kong Country: Tropical Freeze donc ce n'est pas une grosse surprise.