Hé oui, c'est inattendu mais ils ont ajouté le "small battlefield" qui est un champs de bataille mais en plus petit puisqu'avec seulement deux plateformes (un peu comme les stades pokémon).Par contre les stages classiques n'ont pas cette forme de stage (champs de bataille et destination finale uniquement).Autre ajout : les 3 stages champs de batailles (petit, normal et grand) ainsi que destination finale auront dorénavant l'option de jouer n'importe quelle musique du jeu dessus.À plus mes clébards !