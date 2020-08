Jeux Vidéo

Après avoir détruit toutes leurs licences, Konami s'est maintenant tourné vers la fabrication de PC gamers au Japon, et disons simplement que cela n'est pas très bien accueillit.La nouvelle marque s'appelle Arespear et semble être orientée esport, vu le slogan "Advanced revolution of esports ", mais les gens n'ont pas vraiment bien réagi aux designs et aux spécifications des machines.• PC case lighting• PC case window panel• High-quality sound ability• Windows 10 Home 64bit OS• Water-cooled CPU• Intel Core i7 9700 processor• NVIDIA GeForce RTX 2070 Super graphics card• 16GB (8GB × 2) DDR4-2666 memory• 512GB (PCIe NVMe /M.2) SSD• 1TB (SATA) HDDLa plus grosse config de la gamme coûte 338 800 yens, soit environ 2 715 €, bien que ce ne soit pas un mauvais PC, les spécifications ne correspondent pas du tout au prix demandé.• Windows 10 Home 64bit OS• Water-cooled CPU• High-quality sound ability• Intel Core i7 9700 processor• NVIDIA GeForce RTX 2070 Super graphics card• 16GB (8GB × 2) DDR4-2666 memory• 512GB (PCIe NVMe /M.2) SSD• 1TB (SATA) HDDCe modèle est un peu moins puissant et coûte 316 800 yens (2 540 €) .• Windows 10 Home 64bit OS• High-quality sound ability• Intel Core i7 9400F processor• NVIDIA GeForce GTX 1650 graphics card• 8GB (8GB × 1) DDR4 2666 memory• 512GB (PCIe NVMe /M.2) SSDLa config la moins puissante de la gamme, avec toujours un prix trop élevé pour le matériel, 184 800 yens (1 480 €)Les réactions en ligne n'ont pas été excellentes, des personnes se posant la question "Pourquoi Konami ?» jusqu’à dénoncer une "arnaque". Vous pouvez consulter les réactions ici (en Japonais)On ne sait pas si ces PC sortiront aussi en occident, mais c’est mal parti, surtout après toutes ces réactions.Source et article original : https://ricedigital.co.uk/konami-gaming-pcs/ Site de la gamme Arespear : https://www.konami.com/amusement/arespear/ (A noter que Konami propose aussi une gamme de claviers et de casques sur leur site)