10) Les Pesetas : La monnaie du jeu sont les pesetas, ancienne monnaie espagnol avant l'arrivée de l'euro en Europe. Seulement... Le jeu se déroule en 2005, et l'Euro est la monnaie officielle de l'Espagne en 2002... Incohérence donc que le jeu ait encore des pesetas comme monnaie. Mais une explication à cela.. Comme on peut le voir dans le jeu, Capcom a vraiment voulu donner un aspect vieillot au jeu, comme si le village dans lequel arrive Léon daté d'une autre époque, comme "figé dans le temps" on peut le voir déjà avec les outils des fermiers, pas de tracteur, d'outil agricole etc mais des brouettes, fourche etc... Les pesetas serait donc pour Capcom un moyen pour faire comprendre au joueur qu'il se trouve dans un village qui n'a pas évolué, et qui est bloqué dans l'ancien temps avec son aspect vieillot...



Vers la fin du jeu, on peut trouver un sac qui bouge dans une poubelle, comme si quelqu'un était enfermé à l'intérieur, seulement aucun cris, juste un sac qui bouge... Tirer dessus ne fais rien et quand on observe ce dit sac, il finira par arrêter de bouger au bout d'un moment... Leon dira même "qu'est ce que c'est que ce truc ? "



Résolu ? Non. Quand on observe le sac avec la lunette thermique, ont peut voir que c'est un être vivant car de couleur rouge (logique car sinon il bougerait pas) seulement personne ne sait ce qu'il t'a réellement dans ce sac, et on saura sûrement jamais. D'autres disent que c'est un clin d'œil à Silent Hill mais n'ayant pas fait les jeux, je me demande pourquoi ??







Si vous êtes curieux, vous devez vous demander quelle est cette créature gigantesque qui hante le lac, ne ressemblant pas vraiment à un poisson et à la taille démesurée. Déjà, pour votre culture, Del Lago veut dire en espagnol "venant du lac", la créature attaquera Leon dès que celui ci empruntera la barque pour traverser le lac. Mais d'où vient cette créature ? Qu'est ce que ça représente ? Explication...



Résolu ? Oui ! La créature est en fait une salamandre devenu géante par l'injection de plagas qui en a fait une créature gigantesque ! Seulement, Le Plaga, gêné dans son développement biologique par la petitesse de son hôte, a modifié le code génétique de ce dernier afin d'en accroître drastiquement la taille, voilà pourquoi elle est gigantesque, 20 m de long ! On voit aussi que les villageois lui donnent régulièrement à manger pour accroître sa croissance comme dans une cutscene où ils jettent le flic dans l'eau pour que la bestiole la dévore.







Vers le milieu du jeu, Leon trouvera fossilisés des cadavres de plagas de tout type, mais pourquoi sont t-il là ? Depuis quand et surtout comment se sont t-ils retrouver ici ?



Résolu ? Oui ! Tout d'abord, il faut savoir que les Plagas sont des organismes parasites vieux depuis des milliers d'années, Effrayé et impressionné par leurs pouvoirs, le châtelain qui en fit la découverte les enterra dans les profondeurs de sa forteresse pour cacher leur existence. Le parasite Plaga a été découvert dans une région rurale d'Espagne par une secte religieuse connue sous le nom de « Los Illuminados ». Le culte utilisait les parasites comme moyen de recruter de nouveaux membres. Cependant, le premier châtelain de la famille Salazar s'opposa farouchement au culte et scella l'accès aux parasites dans son Château. C'est Ramon Salazar, des siècles plus tard manipulé par Osmund Saddler, qui les libéra. Quand Salazar les trouva, ce n'étaient que des restes momifiés. Tout le monde savait que les organismes parasites ne pouvaient pas survivre sans un hôte. Mais quand Salazar et ses hommes déterrèrent les restes, on aurait dit que les Plagas attendaient d'être trouvés pour revenir à la vie. Voilà pourquoi on trouve donc des Plagas momifiés dans le château.



Verdugo est le bras droit de Salazar, recouvrant son corps et son visage d'une imposante cape, il ne se dévoilera à Léon que lors de l'affrontement dans les égouts du château. Il est possible de le fuir mais le tuer vous rapportera un trésor assez cher à revendre. Mais concrètement, qui est t'il et d'où vient t-il réellement ?



Résolu ? Non. Malheureusement, pas plus d'infos à ce sujet sur qui etait autrefois cette créature avant d'être le bras droit de Salazar. Peut être son serviteur dans une ancienne vie...







Quand Leon se fera capturer par Bitores Mendez est attaché en compagnie de Luis. On remarquera que celui ci n'aura plus son superbe manteau de cuir, mais qui lui a pris ?



Résolu ? Oui ! En faisant le jeu avec Ada dans Separate Ways, on remarquera qu'un Ganados à le vêtement de Leon sur lui. En le tuant, Ada dira même "c'est le manteau de Leon" mais impossible de le récupérer cependant. L'enfoiré lui a piqué son super manteau de cuir !







Dans la partie au château, on découvrira des ennemis appeler Garradors, dotés d'armures de gladiateurs et munies de gigantesque griffes tranchantes à la Wolverine. Leur yeux sont cousues les rendant complètement aveugle.

Mais qui sont t-ils concrètement ?



Résolu ? Non ! En plus d'en trouver un enfermé dans une prison, les garradors n'ont pas plus d'explications sur eux. Pourquoi les avoir rendu aveugle ? Peut être pour pousser leur autre sens comme l'ouie ? D'anciens membres du château qui se sont rebellé et ont été torturé et rendu aveugle pour cela ? Que de mystères...







D'ou viennent ces expériences atroces sur l'Ile ?



Dans la dernière partie du jeu, Leon fera une découverte effroyable dans laquelle il trouvera des expériences inhumaine avec des tables opératoire avec des cobayes sur le point de se faire injecté le parasite. Mais qui a fait subir ces abomination ?



Résolu ? En partie oui car on peut se dire que ce sont Osmund Saddler et ses sbires qui ont capturé des gens pour leur faire injecté le parasite de force. L'ile servait peut être de repaire pour ces abomination et était cachée du "reste du monde". Osmund Saddler a sûrement voulu s'attaquer à une base militaire pour en faire une véritable armée pour envahir le monde.







Le plus grand mystère du jeu, cet étrange personnage qui nous vends des armes et des objets et qui ne sort dont on ne sais où... Comment fait t-il pour se téléporter ?



Résolu ? Non. Personne ne sait réellement la véritable identité du marchand, et si quelques hypothèses fusent, aucune de réellement concrète. Déjà, ont peut supposer que les ennemis du jeu ne l'attaque pas, qu'il a le pouvoir de se téléporter, et qu'il semble également infectés à Las Plagas. En effet, dans la nuit on peut voir qu'il a les yeux rouges exactement comme les Ganados. Cependant, il n'est pas hostile. Le jeu ne dévoile pas qu'elles sont les intentions du Marchand. Son parcours et son histoire nous sont inconnus. Il semble n'exister que pour aider les héros dans leur aventure.







Vers la fin du jeu, Leon est Ashley se feront retirer tout deux leur Plagas non sans la moindre douleur.. d'ailleurs, sachez qu'heureusement que les gélules de Luis stopper la croissance du parasite, car si le parasite était plus gros, il serait sûrement mort... En effet, la douleur vient surtout du fait que le parasite s'accroche pour rester en vie, plus gros, la mort aurait été inévitable. Mais concrètement, d'où vient cette machine et qui l'a construite ?



Résolu ? Oui. La machine a été en fait construite par Luis Sera. Auparavant, il travaillait pour Osmund Saddler en tant que chercheur mais après avoir vu ce que celui ci s'apprêtait à faire, il décida de le trahir et se mis à étudier les Plagas et trouver une solution pour les éradiquer, les nombreuses notes sur les Plagas trouver dans le jeu sont écrite de sa main. Il décida donc de créé une machine capable de retirer les parasites d'un hôte, Luis sauva la vie de Ashley et Leon sans le vouloir. Quel homme ce Luis !







Voilà, j'espère que cet article sur les mystères de RE4 vous aura plu et aura permis a certains d'entre eux d'être plus clair pour vous x) comme d'hab, hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ^^