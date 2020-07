SPOILSPOILet SPOILJe parle évidemment de la divine proclamation de Sephiroth, la première fois je l'avais battu du premier coup, donc par curiosité durant mon run en difficile ( au passage il n'est pas vraiment pas dur malgré quelques baffes...), je me suis laissé faire et a ma grande déception l'attaque n'est vraiment pas ouf.Bon je sais on ne va pas foutre la Supernova des la partie uno, mais je m'attendais à peu plus de destruction quand même, vous en avez pensé quoi vous de cette attaque dans le jeu? Ou du combat en lui-même?Divine proclamation dans le jeu :Lien direct de la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=_bEkaES7hS4 Mon fan-made :Lien direct de la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=SxfUk5ifLfU