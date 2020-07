Parce que la je vois pas d'autres explication Ce qui est horrible c’est que Microsoft nous déçoit à chaque fois qu’il doivent nous éblouir leurs communications est tellement étrange et incompréhensible c’etait leur chance et ils ont raté comme à chaque fois ,veulent-ils vraiment concurrencer sony je me pose la question j’espère qu’il vont rebrousser chemin comme pour la one à son lancement parce que ça va leurs tomber sur la gueule mais sévèrement savent-ils seulement qu'il doivent vendre leurs console , deux ans de cross-gen à quoi bon sortir une nouvelle console alors à ce niveau c'est carrément de l'auto destruction , ils pouvaient gagner la guerre ils ont perdus la bataille la guerre détruit la réputation de leurs licence phare et tout ça en un seul showcase heureusement qu'il y a pas eu d'e3 cette année la catastrophe en live et Phil spencer avec c'est fausse promesse prend-t-il du lsd telle est la vrai question que nous devons nous poser après le showcase de la honte . pauvre Halotu ne méritais pas ça