Ce jeu est un véritable voyageMême si y a des choses à corriger pour la suite force est de constanter que Sucker Punch entre dans la cours des grandsMais c'est surtout un projet de passioné et ça se ressentJe revais d'un "witcher" au japon avec plus d'accent sur le gameplay, bref le gros kiffe

posted the 07/23/2020 at 10:39 PM by lightning