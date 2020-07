Bref avec ce Xcloud compris dans le Gamepass Ultimate.Plus la reprise de la PS4 Pro (ou revente) pour la PS5Plus la Switch pour ceux qui l'ont déjàVous en pensez quoi en rapport qualité prix?Ça va pas faire cher pour jouer a tout.Bon je rigole mais y en a qui sont chaud pour ce trio "magique" a moindre coût ?Avec un câble on peut brancher le smartphone a la TV en plus pour Xcloud.Bon oui après les mecs qui veulent une XSX, auront les jeux Microsoft dans une qualité largement sup. Mais pour le mec qui veut jouer a tout pour pas cher ça peut être sympa.Ça sera la next gen la moins chère j'ai l'impression.Le Xcloud va s'améliorer en plus. Maintenant qu'ils vont intégrer dans les data center les XSX.On peut remercier Microsoft sur ce coup. Stadia en PLS au passage.