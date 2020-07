SSD NVME personnalisé : La base de l'architecture de vitesse de la Xbox est notre SSD NVME personnalisé de 1 To, qui fournit 2,4 Go/s de débit d'entrée/sortie brut, soit plus de 40 fois le débit de la Xbox One.



Les SSD traditionnels utilisés dans les PC réduisent souvent les performances lorsque les températures augmentent ou lors de la maintenance du disque. Le SSD NVME personnalisé de la Xbox Series X est conçu pour des performances constantes et soutenues plutôt que pour des performances de pointe.



Les développeurs ont un niveau garanti de performances d'E/S à tout moment et peuvent concevoir et optimiser leurs jeux de manière fiable en éliminant les barrières et les contraintes qu'ils doivent contourner aujourd'hui. Ce même niveau de performances constantes et soutenues s'applique également à la carte de stockage extensible Seagate, ce qui vous garantit une expérience de jeu identique, quel que soit l'endroit où se trouve le jeu.

Décompression accélérée par le matériel : Les paquets de jeux et les ressources sont compressés afin de minimiser les temps de téléchargement et la quantité de stockage nécessaire pour chaque jeu individuel. Grâce à la prise en charge de la décompression accélérée au niveau matériel pour le décompresseur LZ standard ainsi qu'à un tout nouvel algorithme propriétaire spécialement conçu pour les données de texture appelé BCPack, la série Xbox offre aux développeurs le meilleur des deux mondes pour réaliser des économies massives sans perte de qualité ni de performances.



Comme les données de texture représentent une part importante de la taille totale d'un jeu, grâce à un algorithme spécifique optimisé pour les données de texture en plus du décompresseur LZ, les deux peuvent être utilisés en parallèle pour réduire la taille totale d'un jeu. En supposant un taux de compression de 2:1, la Xbox Series X offre une performance d'entrée/sortie effective de 4,8 Go/s pour le titre, soit environ 100 fois la performance d'entrée/sortie des consoles de la génération actuelle. Pour obtenir des performances de décompression similaires dans les logiciels, il faudrait plus de 4 cœurs de processeur Zen 2.

Nouvelle API DirectStorage : Les API d'E/S de fichiers standard ont été développées il y a plus de 30 ans et sont restées pratiquement inchangées alors que la technologie de stockage a fait des progrès significatifs depuis lors. En analysant les schémas d'accès aux données des jeux ainsi que les dernières avancées matérielles avec la technologie SSD, nous savions que nous devions faire progresser l'état de l'art pour mettre plus de contrôle entre les mains des développeurs.



Nous avons ajouté une toute nouvelle API DirectStorage à la famille DirectX, offrant aux développeurs un contrôle à grain fin de leurs opérations d'E/S, leur permettant d'établir de multiples files d'attente d'E/S, de hiérarchiser et de minimiser la latence des E/S. Ces API d'accès direct de bas niveau garantissent aux développeurs qu'ils pourront tirer pleinement parti des performances d'entrée/sortie brutes du matériel, ce qui permet d'éliminer pratiquement les temps de chargement ou les systèmes de déplacement rapide qui sont justement si... rapides.

Flux de retour des échantillonneurs (SFS) : Le Sampler Feedback Streaming est une toute nouvelle innovation qui s'ajoute à toutes les autres avancées de l'architecture de vitesse de la Xbox. Les textures de jeu sont optimisées à différents niveaux de détail et de résolution, appelés mipmaps, et peuvent être utilisées lors du rendu en fonction de la distance ou de la proximité d'un objet par rapport au joueur.



À mesure qu'un objet se rapproche du joueur, la résolution de la texture doit augmenter pour fournir les détails et les visuels nets que les joueurs attendent.Cependant, ces cartes mipmaps plus grandes nécessitent une quantité de mémoire importante par rapport aux cartes mipmaps de plus faible résolution qui peuvent être utilisées si l'objet est plus éloigné de la scène.



Aujourd'hui, les développeurs doivent charger tout un niveau de mip en mémoire même dans les cas où ils ne peuvent échantillonner qu'une très petite partie de la texture globale. Grâce au matériel spécialisé ajouté à la Xbox One X, nous avons pu analyser l'utilisation de la mémoire de texture par le GPU et nous avons découvert que le GPU accède souvent à moins d'un tiers des données de texture devant être chargées en mémoire. Une seule scène comprend souvent des milliers de textures différentes, ce qui entraîne une perte importante de mémoire effective et d'utilisation de la bande passante E/S en raison d'une utilisation inefficace.



Grâce à cette connaissance, nous avons pu créer et ajouter de nouvelles capacités au GPU de la série Xbox qui lui permettent de ne charger en mémoire que les sous-parties d'un niveau mip, à la demande, juste à temps pour le moment où le GPU a besoin des données. Cette innovation se traduit par une multiplication par 2,5 environ du débit d'entrée/sortie effectif. Le SFS fournit un multiplicateur efficace sur la mémoire système et la bande passante E/S disponibles, ce qui permet d'augmenter considérablement la mémoire et le débit E/S disponibles pour rendre votre jeu plus riche et plus immersif.

