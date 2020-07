Microsoft

Celui là je l'attendais comme le messie. Après un premier volet extraordinaire de par son ambiance, sa réalisation, son histoire, son gameplay propre, ... bref le jeu quasi parfait, on peut dire que le second était attendu au tournant. Alors est-il mieux ou moins bien que son prédécesseur ? Et plus important, est-ce un putain de bon jeu comme on peut l'espérer ??+ Une direction artistique absolument parfaite. Le premier était déjà une petite merveille à ce niveau, et le second assure le suivi sans aucun soucis.+ Des graphismes à tomber par terre. C'est bien simple, on disait du premier qu'il était le plus beau jeu 2D à ce jour, et bien ce second volet l'écrase en tout point. Une pure merveille visuelle qui vous décolle la rétine comme jamais !! Ca transpire l'onirisme en permanence, et on a vraiment l'impression de voir des peintures prendre vie par moments.+ Une animation indécente de propreté. Là encore c'est du grand art, quand on voit que tout bouge dans le décors, l'animation de Ori et des autres personnages, des ennemis, sans oublier les boss qui sont à pleurer de bonheur. Un plaisir de tout les instants.+ Une bande son elle aussi divine. Le premier, encore une fois, était déjà au top à ce niveau, et Ori 2 lui emboite le pas de la plus belle des façon, en conservant toute l'essence du grand frère, mais en apportant plus de variété !! Magistral.+ Une jouabilité parfaite. Là encore, on retrouve cette qualité du premier. Ori répond au doigt et à l’œil, chaque erreur est punitive, mais on ne peut s'en prendre qu'à sois même. Un vrai régal.+ Gameplay aux petits oignons. Le premier était très bon, le 2 est encore meilleur. Moon Studios à rajouté pas mal de possibilités dans l'évolution des capacités du personnage, permettant de donner bien plus de consistance au gameplay. Le côté recherche est toujours aussi bon, de même que les phases de plate forme et de "puzzle". Gros plus pour l'ajout de boss vraiment impressionnants pour la plupart, et toujours léchés niveau design.+ Un univers étendu. Moon Studios ne s'est pas contenté d'ajouter quelques boss et d'améliorer les graphismes. Non, ils ont aussi étoffé l'univers avec plusieurs PNJ dont certains sont là pour améliorer l'équipement, d'autres nous donnent des quêtes secondaires. L'ensemble est donc bien plus développé tout en conservant la qualité extraordinaire du premier volet.+ Durée de vie bien plus longue que son grand frère. Ce volet demande dans les 20 à 30h pour être finit à 100% selon le niveau de la personne.+ L'histoire toujours aussi agréable et bien menée. Ori c'est une sorte de conte, une histoire assez simple au premier abord, mais avec un deuxième sens de lecture et parfaitement mise en valeur par l'ambiance du jeu et ses graphismes. La fin est superbe et boucle un cycle par rapport à l'intro du premier. Magnifique.+ La gestion des plans améliorée. Déjà dans Ori and the Blind Forest, on était souvent surpris par la gestion entre le premier plan, le notre, et celui du fond. Mais là c'est encore au dessus. C'est impressionnant de voir les créatures passer en ombre en premier plan pendant que l'on avance derrière, et il est bluffant de voir certaines créatures les traverser comme si de rien était, nous laissant un sentiment de "wahouuu"+ Ce sentiment d'avoir vécu un moment inoubliable de façon globale. Le jeu dans son ensemble est enchanteur, maîtrisé, flatte les sens ... un vrai bonheur.- Je ne l'ai pas fais le jour du lancement mais il reste encore quelques tits défauts genre des micro freezes quand je meurs, quand je lance la carte, ou quand je vais sur la zone de sauvegarde. Pire, je me suis même tapé un bug avec le boss araignée (Mara) me foutant la sauvegarde en l'air au bout de 25h30 de jeu !! Inexcusable !! Après ne pas y avoir touché pendant plus d'un mois, je constate que la plupart des soucis ont été réglés (juste un tit bug avec une orbe qui ne voulait pas se comptabiliser dans le pourcentage du niveau). Autant je conçois sans soucis qu'il puisse y avoir des bugs à la sortie d'un jeu, autant là c'était quand même de l'abus.- Une mini map présente sur l'écran (désactivable ou pas au choix) n'aurait pas été de trop vu le nombre de fois que l'on passe du jeu à la carte.- On en veut toujours plus.Au final, Ori and the Will of the Wisps est bel est bien la petite merveille tant attendue. Une perle maîtrisée de bout en bout qui nous donne ce qui peut se faire de mieux dans le genre. Certes il est moins long que d'autres jeux, mais il compense par un incroyable travail sur l'univers, l'ambiance, et la réalisation. Bien que le premier garde toujours un cachet particulier du fait qu'il ait créé la surprise (effet forcément impossible dans le 2), cette suite le surclasse en tout point. Plus beau, plus long, plus varié, plus complet, ... pour un jeu qui était déjà quasi parfait à l'époque, Moon Studio est parvenu à aller encore plus loin. Il reste dommage que le jeu ait souffert d'autant de problèmes à sa sorti et dans les semaines qui ont suivi. Limite il aurait du sorti un bon mois plus tard.En tout cas félicitation les gars, vous nous avez sorti l'un des titres les plus remarquables de cette génération, voir des jeux tout courts.