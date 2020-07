Salut à tous.



Petit sondage pour savoir quel est/sont votre/vos pire(s) jeu(x) auquel vous avez joué et pourquoi?



Le jeu peut être ancien comme récent peut importe le support que ça soit console ou PC et même mobile.



Pour ma part il y en a deux :



Ghost and goblins sur SNES, jamais réussi à le terminer, une horreur de difficulté qui m'a fait complètement abandonner au bout de dizaines de tentatives.



Le deuxième c'est Black Mesa sur PC, je voulais connaitre l'histoire en commençant par le 1er, n'ayant jamais fait la série.



Ça tombe bien le remake est sorti par une petite équipe et approuvé par Valve.... Mais non, rien ne va dans ce remake, entre bug de collision, hit box, temps de chargement tous les 500 mètres, la technique d'un autre âge (merci le source engine) et ces couloirs... et ces phases de plateforme...



Arrivé à Xen et la DA relève un peu le niveau. Mais dans l'ensemble je n'aime pas ce remake.



C'est à vous.