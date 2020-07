Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de F1 2020 par Digital Foundry :







■XB1 : 1920x1080p avec checkerboard + TAA.■PS4 : 1920x1080p natif + TAA.■PS4 Pro : 3200x1800p avec utilisation minimale du checkerboard.■XB1 X : 3840x2160p avec utilisation minimale du checkerboard.■Les artefacts sont beaucoup plus visibles sur XB1 que sur les autres versions consoles.■Les arbres et le feuillage ont été refaits, LOD modifié, Screen-space reflection amélioré, moins de tearing par rapportà F1 2019.■L'intensité des lumières volumétriques a été réduite pour les courses de nuit.■Des changements visuels subtils pour de meilleures performances en particulier sur PS4 et XB1 de base.■Textures en haute résolution sur Pro/X similaire au PC.■La version PS4 Pro est globalement identique à la version XB1 X.■Du 60fps sur toutes les versions avec de rares baisses.