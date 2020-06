Voilà j’ai fini le jeu dans l’après-midi, et je n’arrive pas à penser à autre chose depuis 16H, je me remémore tous les moments passés durant ce périple qui fut magistral, j’ai rarement vécu autant de scènes marquantes dans un jeu-vidéo.D’un point de vue narration et mise en scène, les Dogs ont repoussé les limites du média, avoir le sentiment de suivre un film/série n’a jamais été aussi fort, à chaque session de jeu, j’avais un mal de chien à lâcher la manette, j’ai l’impression que j’aurais pu me le faire d’un trait tellement je fus immergé dans cet univers.Mais la chose que je retiens de TLOU Part II c’est le message véhiculé par ce dernier, c’est à dire la haine et la vengeance. Ça a totalement fonctionné sur moi, tu commences le jeu avec une haine incommensurable et finalement tu le finis avec un sentiment totalement différent, le schéma habituel Gentils VS méchants servis dans les médias audiovisuels volent ici en éclat.Naughty Dog n’a pas choisit la facilité pour sa suite, bien au contraire, leur audace paye, et ils ont réussit à faire une suite au moins aussi bonne que le premier. À mes yeux, le Part 1 & 2 sont complémentaires.Je ressors de cette expérience avec une énorme mélancolie, va falloir que je digère tout ça, mais ce jeu m’a marqué assurément.Le petit reproche que je lui ferais c’est d’avoir quelques longueurs, je l’ai fini en 39H58, j’ai pris mon temps, mais reste que TLOU Part II va marquer l’industrie, et aujourd’hui, dans ce style de jeu cinématographique, je ne vois pas quel studio peut faire mieux que ND à part ND eux mêmes.Maintenant j’attends leur New Ip avec impatience qui se passera dans l’espace