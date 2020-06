Je viens de finir le jeu en 22h30. Et globalement c'est vraiment très bon. Mais j'ai ce sentiment que le jeu a loupé quelque chose.

Contrairement à ce que j'ai pu lire, le scénario n'a rien de pro quoique ce soit. On reste dans une double lecture sur la thématique de la vengeance entre 2 ennemis. J'aurai juste aimé que le propos s'accompagne de plus de réflexion sur la vengeance et l'usage de la violence. La relation dina-ellie est excellente et bien écrite j'ai trouvé, d'où cette mélancolie de fou qui se dégage à la fin. Et ca n'a rien de pro lesbien que de montrer un couple lesbien.

J'ai un peu de mal avec le personnage de abby, surtout par ce manque d'explication sur son physique, qui mène à quelques incohérences j'ai trouvé. Quand elle couche avec owen, on voit bien qu'elle n'a pas de seins. Et entre les flashback de son enfance et son corps adulte, on voit bien qu'elle a pris enormement de masse musculaire mais on nous explique jamais pourquoi. Alors je devine les steroides, pour s'imposer en tant que femme à poigne pour sa vengeance, et ca explique pourquoi à la fin elle est maigrichonne en quelques semaines. Owen, mel sont assez bien écrits. J'ai plus de mal avec manny et je sais pas qui, on traine avec eux 2 minutes et on sait pas trop qui ils sont.

Beaucoup de zones obscures aussi, si isaac est mort par Yara, les séraphites d'où ils sortent et leur culte rime à quoi réellement. Le retour des lucioles dans le scénario est cool, parce qu'ils incarnent finalement la voie à suivre et qu'on a détruit dans le 1.

J'ai pas compris comment tommy a pu survivre à une balle dans la tete par abby mais bon...

Niveau rythme de jeu, la partie avec ellie est vraiment bien, avec abby ca permet de voir une autre facette de l'univers et d'autres personnages, mais j'ai trouvé que y'avait un petit coup de mou et les chapitres finaux font plutot rusher j'ai trouvé pour boucler le scénario.

Niveau gameplay, ca reste le même feeling que le 1 avec l'esquive en plus, donc ca reste assez bon. Mais ca reste un peu lourd dans les déplacements.

Dans le game design par contre, ca reste un jeu à couloir ouvert avec peu de possibilités finalement dans l'infiltration. Mais ca reste assez bien dissimulés j'ai trouvé, surtout dans la foret. Mais globalement ca reste des petites zones avec plein de murs "naturels" qui t’empêche de passer.

Et je regrette un peu les phases de shooting en voiture où on ne compte plus les munitions qui sont illimités comme par magie alors que tout le jeu est un jeu de survie et de calcul de munitions.

Niveau graphique rien à dire, on est vraiment au top niveau de la ps4.



Et je tiens à préciser que j'avais deviné dès le 1er trailer du jeu, vu la mise en scene, les dialogues, la chanson, comment joel apparait, que joel était mort et qu'elle allait se venger de sa mort.