En regardant l'ensemble de l'histoire animé de Sonic The Hedgehog je me suis dis et si on refaisait son histoire pour le fun de refaire le monde.La liste des séries animés/cartoon de Sonic comprend cette liste.Dans mon délire du jour je me suis bon partons dans l'idée que la première série les aventures de Sonic The Hedgehog commence comme la série Dragon Ball donc d'abord nous avons une série assez humoristique ou Eggman faisant des petits plans diabolique pour avoir son cirque de Robot ce fait à chaque fois enquiquiner par Sonic sauvant les petits animaux de South Island.La première série porterait sur comment Eggman simple scientifique voulant juste un cirque de Robot partira sur sa croisade contre le hérisson bleu et contre la planète entière.Donc on verrait ici la descente en enfer d'un petit vilain en ego maniaque avide de pouvoir.C'est à ce moment là que son plan avec le Death Egg prend forme et que la conquête de Mobius prend place, tour à tour nous somme introduit avec des resistant avec Sally Acorn héritière de la famille royal de Mobius et d'autre personnage.Progressivement des têtes connus comme Tails, Knuckles, Mighty et Ray font leur apparition également et le gang de Sonic se renforce mais également ses ennemies comme avec la présence du sorcier Naugus du duo canin Sleet et Dingo.Nous somme également introduit à deux familles celle de Robotnik mais également celle de Sonic. Sonia et Manic sont les cousins de Sonic et les fille et fils de Sir Charles "Chuck" Hedgehog.Pour Eggman ici la famille s'articulerais comme suivant avec Le Dr Julian Robotnik ici étant le père de Dr Ivo Robotnik et donc le fils du Dr Gerald Robotnik, Snively serait le frère de Maria.Stick The Badger et Chris seront ici aussi là, mais Chris ne serait pas un gosse insupportable criant à tout va SONIKU, il serait utile et pas à nous grincer les dents.Amy, Sally et Breezie seraient des rivales d'amour pour avoir remporté Sonic Heart. Je vais changer Breezie pour être une Hérissonne à part entière au lieu d'un badnick pour plus de simplicité. Il y aura deux terres, Mobius d'un côté et la Terre telle que nous la connaissons dans Sonic X de l'autre côté.Sur Mobius Le président de Sonic OVA devrait répondre au roi Acorn dans une sorte de hiérarchie. Sa fille Sera aurait le béguin au lieu de Sonic sur Manic son cousin.Bien sûr, en ce qui concerne la conception, tout sera cohérent, je pense que je choisirais le style de l'OVA Sonic fait par la Toei pour représenter tout cela initialement et ferais évoluer le design pour qu'il ressemble davantage à Sonic X vers la fin, mais avec une meilleure équipe pour faire de un anime frappant/impactant.Mon anime serait un métissage entre les jeux vidéo et les comics et également ayant des histoires originales.Voici comment s'articulerais les grands arcs dans une liste non exhaustive:Voilà quelques idées. En faite en faisant ce poste je pense que pour qu'un anime Sonic marche il faut bien sûr qu'il soit proche du jeu vidéo mais qu'également il puisse apporter ses propres ingrédient et voir aussi adapté certaines histoires qui ont été faite en comics, car le comics représente un vivier non négligeable d'inspiration/d'adaptation.Mon anime reprendrais en faite tout les points positif qui ont été fait avant dans un nouvel écrin le tout dans un animé cohérent autant graphiquement que sur son histoire.Voilà ce que je fais de mes samedis j'imagine des choses farfelu et je les partages pour le fun, donc joignez moi dans cette soirée fun sous l'égide de Sonic The Hedgehog notre hérisson au grand cœurHyper Sonic serait aussi de la partie