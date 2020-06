Bon , il faut bien l'avouer , Rockstar Games me fait plus rêver depuis bien longtemps , mais hier avec la conférence Sony , ils ont atteints des sommets ! Je m'explique :Déjà Rockstar génération PS3 / 360 était un des mes développeurs favoris , et aimé de beaucoup de joueurs , ça se comprends sur cette génération la , je rappel que Rockstar Games c'était ça :Non mais sérieux comment ne pas aimer ce studio a cette période , ( et j'en oubli un peu ) que des supers jeux , voir des références de la génération !Puis viens la génération PS4 et Xbox One ... et la c'est plus la même ! Ils vont rapidement nous sortir une version amélioré de GTA V , et gros silence radio , le jeu fais un carton , au point de se vendre encore aujourd’hui , il devient le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo et une machine a fric pour Rockstar , alors c'est super pour eux , chaque société aimerait bien avoir une source de revenu énorme comme ça pendant autant d'année , mais pour nous joueurs je pense que c'est la le problème !Seul Red Dead Redemption 2 sortira sur cette génération ...Alors le jeu est vraiment bien , et surtout une réalisation magistral ! On peut pas le nier ! Même si de mon coté un peu de déception pour le jeu lui même pour son gameplay devenu trop moue pour l'époque et sa lenteur naturel pour chaque action , et le coté redondant des structures des missions cheval/blabla ...Mais c'est trop maigre sérieux !Vous avez vu la liste de jeux plus haut sur la génération précédentes ? c'est pas possible les mecs ils s'en battent les c.... ils vendent du GTA V et voilà ils sont tranquilles !Alors on a déjà parlé de tout ça ici ... Mais hier on a encore été plus loin de ce bordel qu'est devenu ce développeur... une machine a fric qui fait plus rêver ...Avec la conférence PS5 !Avouez quand vous avez vu GTA débarquer on c'est tous dis ... PUTAIN GTA VI !!!Et bah non ... rien , juste une version encore amélioré de GTA V encore lui ... leurs cash money !Le pire c'est que sur la génération actuelle vu les ventes constantes du titre , a la sortie de la PS4 pro et de la Xbox One X , on pouvait s'attendre à un patch pour encore amélioré le jeu ( résolution , framerate ect...)Mais non rien ... Rockstar s'en tape , Rockstar fait de l'argent a gogo avec ce jeu pas la peine ... puis ils ont une idée incroyable , le revendre encore une fois sur PS5 ... en version amélioré ( qui aurait peut-être pu tourner sur nos consoles actuelles ...)Sérieux comment ne pas être déçu ?La génération actuelle est une déception totale pour moi chez Rockstar Games , et la next gen commence comme ça ? c'est pas possible !!!Cet éditeur sombre de plus en plus j'ai l'impression , ils font + de fric que jamais , mais nous au final on a quoi ? c'est maigre ... Trop Maigre !Vous en pensez quoi ?