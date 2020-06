On en parlé il y a quelques jours de la probable arrivée d'un Mass Effect Trilogy Remaster pour la fin d'année.La rumeur se confirme de plus en plus avec les informations du journalistedu magazine GameReactor qui indique que selon ses sources, Mass Effect Trilogy Remaster est bien réelle et qui sortira en fin d'année.Il sera annoncé lors l'EA Play le 18 juin !Wait and See !