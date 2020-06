Si Capcom Vancouver n'existe plus, il semble que ce studio ait voulu faire revivre certains jeux classiques de Capcom. L'un d'entre eux était Dino Crisis, un jeu que beaucoup de fans veulent voir revenir. Mais malheureusement, Capcom Japon a mis fin à ce projet. Comme l'a révélé DidYouKnowGaming, ce projet n'a jamais vraiment quitté la phase d'élaboration de pitch. Capcom Vancouver était également intéressé par un revival d'Onimusha ou encore par la création d'un nouveau jeu MegaMan. La maison-mère a encore une fois refusé. Enfin, Capcom Vancouver avait également expérimenté un nouveau jeu basé sur Ghosts 'n Goblins (nom de code : Panther). Ce projet sous Unreal Engine 4 devait être un titre d'action à la troisième personne.

