Thème du jour :



Les Chiens



Preuve qu’on fait dans la variété pour les thèmes de cette rubrique, je proposerai parfois de partager des musiques autour d’un animal totem. Et cette semaine, on commence en toute logique avec « le meilleur ami de l’homme » : le Chien !



Il peut être héros ou (le plus souvent) compagnon, personnage secondaire ou mascotte, parfois féroce et donc dans le camp ennemi, voire même sauvages et donc dangereux, bref nos amis de poils et de truffes sont évidemment très présent dans le JV.



Pourtant, il n’est pas si évident de trouver un morceau associé à un personnage canin, mais voici quelques idées : que ce soit un personnage ou une entité avec un nom de chien (sans en être un), une scène où apparaît un chien et y tient une place importante (même si le morceau est utilisé dans d’autres scènes du jeu), ou même juste une musique dont le titre contient le mot « chien » sans qu’un quelconque canidé n’apparaisse à ce moment du jeu, tout est valable tant que le morceau choisi fait référence d’une façon ou d’une autre à nos chers cabots cabotins !



Note : Bien qu'ils soient proches cousins, le loup ne compte pas comme un chien pour ce thème, et fera de toute façon l'objet de son propre thème.



Pour ma part, je n’ai pas envie de me faire chien… euh, chier aujourd’hui, donc je ne partagerais qu’une musiqueVoici ma proposition :Bizarrement, c’est devenu la première musique à laquelle je pense quand on me parle de « chien » dans le jeu vidéo. Pourtant Koroku est un personnage secondaire, et disons même un peu inutile… Disons qu’il est là pour la blague. Blague poussée au point de le diriger lors d’un chapitre annexe, dont la principale utilité va être de se balader dans le QG des héros et d’entendre des informations que les gens ne peuvent confier qu’à un chien ! On peut aussi recruter 4 autres chiens en tant que personnages jouables, mais tous aussi inutiles que notre charmantCe thème se joue donc lorsqu’on prend le contrôle de Koroku, et sans être un morceau incroyable, je le trouve chouette a écouter, avec son côté fanfare aux airs festifs qui me ferait même penser à un thème de cirque. Bref, c’est mignon et rafraîchissant, et donc parfait pour illustrer cet espiègle clébardPour le reste, j’attends vos propositionsS’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste.Sur ce, bonne fin de week-end et bon jeu !