La difficulté est vraiment personnalisable. J'ai joué à l'infiltration de l'hôpital sur quelques paramètres différents, et le fossé entre eux est perceptible. Cependant, vous n'êtes pas lié à des modes définis comme facile, normal ou difficile ; vous pouvez également affiner des éléments spécifiques de l'expérience, comme l'ampleur des dégâts subis par Ellie, la perspicacité des ennemis et l'abondance des ressources dans le monde.

Rien qu'à partir de ce chapitre, The Last of Us 2 est une suite accomplie à tous les niveaux. Le jeu dispose d'une superbe prise en main, et reprend les éléments thématiques qui ont contribué à faire briller l'original. Ellie est un personnage principal étonnant et nuancé qui présente une profondeur émotionnelle bien plus grande que son récit de vengeance en noir et blanc ne le laisserait croire.

C'est impressionnant de voir comment ces espaces ouverts, ces tunnels et ces rues claustrophobes, se rejoignent de manière fluide, si bien que l'on ne remarque pratiquement pas quand on passe d'un lieu d'intérêt à un autre.

L'histoire finira par parler d'elle-même dans le contexte complet du jeu, mais en ce qui concerne la section de gameplay à laquelle nous avons joué, elle montre qu'en termes de beauté, de spectacle magnifique et terrifiant et de survie désordonné, The Last of Us est toujours inégalé".

Le gunplay de cette suite semble avoir été considérablement amélioré par rapport au jeu précédent, chaque pression sur la gâchette étant lourde et ciblée. Les rencontres avec l'ennemi sont fréquentes, mais c'est tout à l'honneur de Nauaghty Dog que chacun donne l'impression d'être différent. Que ce soit en raison de la variété des types d'ennemis, des objets à votre disposition ou du style de jeu que vous avez choisi, chaque combat est dynamique. Vous pouvez y aller avec un plan, mais vous devez réfléchir rapidement lorsque la couverture d'Ellie tombe à l'eau ou qu'une nouvelle menace entre en scène. Le combat The Last of Us Part II tourne constamment entre la tension déchirante et la boucherie brutale et forme un cercle de violence tout à fait désagréable, mais nécessaire pour l'histoire qu'il tente de raconter.

The Last Of Us Part II sera un jeu complexe à analyser, mais en termes de visuels et de qualité de la narration (en particulier l'écriture et la voix), il est exactement aussi bon que vous pouvez l'imaginer.



C'est sans doute le plus beau jeu de la génération actuelle, plus encore que Uncharted 4, avec la meilleure végétation et animation faciale que nous ayons jamais vus.

Les visuels de The Last Of Us Part 2 sont si magnifique que l'on pourrait penser au premier abord qu'il fait de l'ombre à la PlayStation 5, mais si la nouvelle console va pouvoir créer des visuels encore plus impressionnants que cela. Mais aussi impressionnante que soit la technologie, c'est l'histoire et les personnages qui sont les plus importants pour The Last Of Part 2. Mais que vous ayez lu les spoilers ou non, vous ne connaissez littéralement pas toute l'histoire et cela vaudra certainement la peine d'être découvert lorsque le jeu sortira enfin plus tard ce mois-ci.

Tout ce que je peux dire, c'est qu'à partir du 19 juin, vous allez vouloir bloquer quelques jours dans votre calendrier social. Une partie des heures qui vous sont allouées sera consacrée au jeu, d'autres seront nécessaires pour la contemplation ... ou une tentative de second run en Grounded. Quoi qu'il en soit, il est clair que nous avons ici une suite qui va vous envahir plus vite que le Cordyceps.

Dire que The The Last of Us est immersive est un euphémisme ; je me suis concentré sur la progression linéaire et les indications à l'écran, mais cela s'est rapidement dissipé lorsque j'étais assis en train de serrer la DualShock avec mon pouls qui s'accélérait, heureux d'avoir pu me débrouiller dans un combat avec les infectés. En quelques minutes, j'ai cessé de penser à Ellie comme à un personnage de jeu et j'ai commencé à penser à moi - elle - et à ma survie. Naughty Dog est excellent au niveau personnage et aussi bon qu'un narrateur convaincant, et ce que j'ai vécu ne fait pas exception à la règle.

Mais surtout, l'IA est bien meilleure. En fait, même en se basant sur cette petite tranche, elle est meilleure que toutes les IA de Naughty Dog avant Part II. Les combattants humains ne sont plus des voyous sans visage, et si vous mettez une balle dans le ventre de quelqu'un, il tombe en serrant son, hurlant de douleur avant de s'éteidre. Puis les cris commencent. Si vous avez rompu la furtivité au profit d'un combat bruyant, ou simplement parce que vous avez foiré, la mort de votre victime sera remarquée et son ami criera "Oh mon Dieu, non, pas Dave ! Cela semble organique et comme si ces personnages vivaient avant que vous ne les rencontriez, ce qui contribue à l'obscurité oppressante qui pose la question de savoir qui sont les méchants dans cette aventure.



C'est en grande partie parce que le sound design est hors de ce monde. La bande son est sensationnelle, et si l'on en croit cette brève section, il est possible que Gustavo Santaolalla ait amélioré son travail depuis le premier jeu. Mais le sound design est costaud. Le coup de batte sur l'os suffit à vous faire grimacer, et le bruit des coups de feu transperce la désolation du vieux monde. Rien qu'à partir de ce petit extrait de jeu, le son est alléchant, offrant un aperçu de ce qui pourrait arriver.

Que The Last of Us Part II puisse créer des émotions aussi complexes dans le court segment dont je peux parler en dit long. Mais c'est la façon dont cela se passe dans le contexte plus large de l'histoire complète qui laissera vraiment sa marque. C'est un jeu qui va être discuté pendant longtemps.

Si la construction du monde et la présentation de l'histoire se poursuivent à ce rythme, avec autant de détails et de soin apportés à chaque section, Naughty Dog a fait l'impossible - une suite qui surpasse l'original en tout point. Dans l'ensemble, si le jeu peut maintenir ce niveau d'émotion et de brutalité cinématographique, alors The last of Us part II sera l'un des meilleurs jeux jamais réalisés. Du rythme, du détail des environnements à l'humanisation de vos ennemis, ce jeu va vous époustoufler.

