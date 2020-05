Ils travaillent sur des jeux depuis loooongtemps. [...] De plus en plus de rumeurs affirment que son a un très gros putain de lineup en ce qui concerne le lancement de leur console. Et nous pouvons confirmer cela. Cela fait des années que des amis de l'industrie nous disent ça à (Matt) Simmons et moi. Cela fait littéralement deux ans que j'entends ça.

Le youtubeur Maximilian Dood, qui possède 1,26 millions d'abonné(e)s sur sa chaîne YouTube confirme que Sony bosserait depuis quelques années sur les futurs jeux ps5 et par ainsi ces derniers seraient très nombreux voici ces propos: