Qui a fait le DLC Ardyn ici? Si j'en crois les stats de trophées que j'ai maté hier, personne. Du moins du Playstation 4.En effet, si on regarde les % d'obtention des différents (hyper faciles à avoir au demeurant), 1% des joueurs environ a ne serait ce que fini le bousin (qui dure 1 à 2 heures grand max). Ce sont mes screens maisons, je viens de les faire.Le pourcentage le plus élevé pur un trophée est seulement de 1.5%. Le platine du DLC (rien de bien ouf) est à...0.1%.C'est juste une humiliation absolu pour un Final Fantasy.De là, ça explique bien mieux l'annulation des 2 autres DLC plutôt que de parler de problème d'organisation : les joueurs ont tout simplement boudé le début season pass 2.Si vous voulez voir de quoi il en retourne, j'ai streamé tout le DLC hier soir :

Like

Who likes this ?

posted the 05/22/2020 at 05:32 PM by obi69