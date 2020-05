Salut à tous!La prochaine mise à jour de Gran Turismo Sport arrive cette semaine et attention elle contiendra très exactement une seule voiture : la Mazda RX-Vision.Kaz le boss de Polyphony Digital avait prévenu dès le début d'année que les MAJ allaient être bien plus légères. On en a maintenant la preuve^^Alors pourquoi ce titre? Tout simplement le fondateur de GTPlanet (le site de référence sur Gran Turismo) a ouvert la section Gran Turismo 7 la semaine dernière. Et il annonce que le prochain opus sera beaucoup plus traditionnel, dans la lignée des précédents. Et qu'il y aura beaucoup à discuter (j'imagine en terme de contenu). Pour info, il avait eu le privilège de visiter le studio de Polyphony en novembre 2019. Et que bien évidemment, il ne pouvait rien dire concernant le prochain jeu pour des raisons évidentes.Cette ouverture coïncide avec les rumeurs persistantes d'un événement début juin et d'un GT7 en jeu de lancement.Mon petit avis perso : quel gâchis GT sur la play4! Pas un seul opus "canonique". Je suis triste de voir ma licence préférée être larguée de telle manière. D'après le fondateur de GTPlanet, ça sent très bon pour GT7. Mais sérieux, Poly a merdé cette gén. Et va falloir bosser très dur pour corriger tout ça. Surtout quand Forza Horizon domine outrageusement la scène des jeux de voitures.