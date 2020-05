Autre Sujet

Bon dimanche à tous vous avez une après midi à perdre vous adorez les uchronies ? Et bien je vous propose une petite histoire raconter par un Youtubeur Français nomméqui propose une première saison de 8 épisode de "Et si le Paris moderne était téléporté au moyen âge ?" plus exactement en l'an de grâce 1328Je vous met ici à disposition la playlist de la première saison, donc vous avez juste à lancer le première épisode le reste suit.Je trouve la narration de cette série aux petits oignons et le concept très rafraîchissant avec en plus des personnages haut en couleur.Bonne série à tous et dite moi en espace commentaire ce que vous en avez pensés ?