Sorti des entrailles de l'équipe d'Ebb Software, Scorn se démarque par son esthétique puissante, inspirée notamment de GIGER. Entre action et résolution de puzzles, Scorn propose une approche déconcertante et atmosphérique du jeu d’horreur à la première personne, avec ses environnements et créatures qu’il régurgite pour perturber la progression des joueurs.Ljubomir Peklar, directeur de Scorn, déclare : "Pour nous, en tant que développeurs, il est impératif de présenter Scorn de la meilleure façon possible. Le style artistique distinctif n'est qu'une moitié de l'histoire - l'autre moitié consiste à faire en sorte que toutes les parties techniques du jeu se déroulent sans problème. C'est là qu'intervient notre partenariat avec Microsoft et sa nouvelle génération de console. La Xbox Series X est un matériel extrêmement performant qui nous permettra de faire tourner Scorn en 4k 60fps avec tous les effets graphiques. La facilité de développement et la puissance de traitement brute sont les principales raisons pour lesquelles nous avons choisi d'opter exclusivement pour la Xbox Series X."Scorn est une exclusivité console côté Xbox, une sortie est également prévue sur PC.