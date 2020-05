Depuis quelques jours, je joue à AC Origins sur PS4 et je dois dire que je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant ! Déjà intéressé par le contexte Égypte, je dois dire que je suis subjugué par le monde ouvert que propose Ubisoft dans le soft. Déjà c'est immense, mais genre vraiment. Cette sensation de liberté est grisante, a tel point que ça fait "peur" tellement c'est grand parfois.Puis pour un monde aussi grand, c'est tellement joli, avec des dunes de sable à perte de vue, des villages, des oasis, en plus de ça c'est variés, et Bayek a une certaine classe, j'aime bien. Le boulot qui a été fait est dingue, quand je suis arrivé à Alexandrie, j'ai lâché la manette tellement j'ai halluciné... Ce niveau de détail dans la ville, ces bâtiments, ces statues, cette crédibilité et retranscription fidèle des lieux est juste ahurissant !Le côté RPG est bien amené en plus, et pas trop envahissant. Même si on nous force a faire des quêtes pour augmenter de niveau dans l'histoire principal par exemple, mais elles sont toute scénarisé et certaines sont très sympa, j'ai bien aimé notamment celle où fait secourir un gamin dans une grotte de hyènes par exemple. Bon, c'est pas au niveaux de Witcher 3 non plus mais l'effort est souligné.Les phases d'infiltration ont étaient revus aussi même si l'IA est toujours aussi teubé... Mais l'arc est jouissif même si un peu cheat loul. L'aigle est fort utile également même si aussi un peu cheat, mais putain qu'est ce qu'il est utile !Les combats ont étaient revus aussi, et plus réaliste, finis le mec qui attends son tour sagement pour se faire déssoudé, non cette fois ils attaquent tous en même temps, et c'est mieux. Ça demande esquive, préparation sur certains combats, et les finish sont classe ! Et ça gicle de sang partout ! Bon, après ça reste plutôt basique, mais ça fonctionne bien, et ça donne moins l'impression que les ennemis sont de vulgaire punching-ball.Bref, mon but n'est pas d'en faire un test, j'en ferai sûrement un quand je l'aurai bien torcher, mais je kiffe grave, pour l'instant en tout cas. Il me tarde d'aller explorer des pyramides