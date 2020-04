Kitase: en réalité, ce projet existe depuis très longtempsNomura; Lorsque nous avons développé la compilation de FFVII, l'ensemble incluaient Advent Children, Before Crisis, Crisis Core et Dirge odf Cerberus, nous savions donc que nous voulions faire un cinquième jeu. Cependant, nous étions un peu à court de ressources car j'étais le seul à diriger le projet, et comme nous étions occupés par d'autres choses, le projet a été suspendu.Kitase: Lorsque la série Final Fantasy a presque atteint son 25e anniversaire, j'ai pensé à ce que nous devrions faire pour commémorer cette étape. C'est alors que j'ai pensé que si nous voulions voir à travers le projet FFVII Remake jusqu'à son terme, pour coïncider avec la série 25th Anniversary de Final Fantasy, nous devions commencer le plus tôt possible. C'est ce qui a fait bouger les choses. Après cela, nous avons une réunion avec le producteur Shinji Hashimoto ainsi que Nomura pour discuter des détails du remake. Hashimoto était également celui qui a dit qu'il voulait corriger certains graphismes de FFVII Advent Children, et c'est le moment où nous avons décidé tous les trois que nous devrions officiellement mettre en vedette ce projet.Kitase: bien sûr, le personnel de la société était toujours impliqué dans le développement, mais la plupart de l'équipe qui avait travaillé sur la série Final Fantasy a été affectée à d'autres projets, nous avons donc commencé le projet Remake avec d'autres employés de la division externe. Cependant, parce que nous voulions maintenir la qualité de la série Final Fantasy, nous avons décidé que nous avions encore besoin de membres qui avaient de l'expérience dans le travail sur Final Fantasy. Pour cette raison, nous devons faire un changement majeur de postes de personnel pour accueillir ce projet.Nomura: Nous avons pris cette décision au début du projet. Midgar se présente comme un symbole très reconnaissable du monde FFVII, et pour le projet Remake, nous voulions développer cela. Le premier jeu établira la racine du système de combat ainsi que le type de structure basique, data assets, etc. que nous devions préparer, il faudrait donc du temps pour le faire. Sur cette note, nous avons dû nous adapter en termes d'échelle. Étant donné que le jeu couvrirait jusqu'à la fuite de Midgar, le contenu que nous devions développer, tel que le world system, Level Designs, etc., augmenterait, nous avions donc de nombreuses raisons de prendre la décision que nous avons prise [de créer le histoire en plusieurs parties]. Lorsque nous avons annoncé que le projet serait échelonné sur plusieurs parties, nombreux étaient ceux qui craignaient que nous puissions créer un jeu entier basé uniquement sur Midgar, mais je n'ai pas eu de problème. J'ai regardé à plusieurs reprises des vidéos de Gameplay, et dans le jeu original, il faut environ 7 heures pour passer par la section Midgar. Dans le remake, la carte devrait être en 3D, il y aurait donc beaucoup plus d'informations à prendre en compte ainsi que le temps qu'il faudra pour passer d'un point à un autre, et tout cela s'additionne. Puisque nous savions que nous devions également ajouter des scénarios à l'histoire. Je savais que le gameplay global du Remake serait assez petit pour couvrir un jeu entier.Nojima: Nous avons également estimé que l'arrêt de ce point permettrait également de mettre en place une quantité adéquate de scénarios.Nomura: Après avoir quitté Midgar, vous passez à une world map, et je l'ai mentionné plus tôt, mais les level designs devraient encore changer. Si nous devions faire cela, nous devrions également diviser d'autres scénarios et même si nous ajoutons un nouveau gameplay, cela devrait se terminer par un point brusque de l'histoire. C'est pourquoi nous avons pensé que si nous avions tout centré sur Midgard, nous n'aurions pas à diviser les éléments de l'histoire qui s'y passent.. Nous avons eu des demandes pour ajouter plus de contenu ou pour ne faire qu'un seul jeu pour l'ensemble du remake, mais si vous prenez en considération la qualité de ce jeu, je suis sûr que les joueurs comprendront pourquoi nous avons pris cette décision.Kitase: Le remake n'est pas quelque chose que nous pouvons finir tout d'un coup, donc quand nous avons décidé que le premier épisode aurait lieu à Midgar, le projet FFVII Remake est devenu vraiment réel.