Deux ans après son départ de chez Naughty Dog pour rejoindre Infinity Ward comme "Expert Designer" sur Call of Duty : Modern Warfare (Single Player Campaign), Mark Richard Davies annonce son retour au sein de la filiale des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment comme designer (sans doute pour la prochaine création du studio). Il est connu pour avoir travaillé sur The Last of Us 2 (PS4), Uncharted 4 (PS4), The Last of Us (PS3) et The Last of Us : Left Behind (DLC). Ce dernier faisait également parti des noms importants qui avaient décidé de quitter ND pour des problèmes en interne (culture du crunch).Alors que The Last of Us 2 est proche d'être gold, le studio a peut être commencé a faire des changements (plus que nécessaires) dans sa politique managériale comme Rockstar Games afin de ne pas menacer l'avenir de ND.A lire en complément pour comprendre la situation autour de ND : La Culture du Crunch chez Naughty Dog - http://www.naughtydogmag.fr/dossier-la-culture-du-crunch-chez-naughty-dog/