-Nemesis vous pourchassera dans les salles de sauvegardes isolées, un peu comme le hall du R.P.D avec Mr.X dans Resident Evil 2 Remake, mais les vraies salles de sauvegardes conserveront bien leur rôle de refuge contre ce dernier.-Remporter des affrontements à des moments clés contre le Nemesis vous octroiera un objet rare.-Le Grave Digger, le fameux ver géant du Resident Evil 3 original, sera bien présent. Il sera même possible de lui donner à manger des grenades.-Les araignées géantes sont elles aussi confirmées selon le magazine et seraient bien différentes des Drain Deimos, les insectes géants.-L'article laisserait entendre qu'il y aura de nouveaux monstres.-L'esquive parfaite, réalisée juste au moment d'être attaquée par un adversaire, peut proposer une action unique en fonction de certaines attaques uniques évitées.-Bien que les barils rouges soient présents en nombre dans le jeu, il faudra bien réfléchir à leur usage : les utiliser pour décimer un groupe de zombies ? Ou les garder en vue d'anticiper un affrontement contre le Nemesis ?-La ville de Racccoon City sera nettement plus grande au point de proposer des chemins variés mais aussi des raccourcis souterrains avec les stations de métro pour accéder rapidement à d'autres parties de la ville en voyage rapide pour la première fois dans la série.-Le fait que l'histoire proposera moins d'embranchements alternatifs que dans l'opus original permettra aux développeurs de proposer en contrepartie un scénario plus cohérent mais aussi beaucoup plus approfondi, notamment sur Jill, le Nemesis et l'U.B.C.S.-Carlos aura davantage de séquences jouables que dans l'opus original.-Certains objets facultatifs mais utiles nécessiteront que vous fassiez des allers-retours en dehors de l'objectif principal pour les acquérir.-Jill Valentine manie son fameux Samurai Edge sur la couverture du magazine Official Xbox Magazine. Une confirmation de la présence de l'arme dans le jeu ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alors je clash un peu le jeu mais j'avoue que j'ai grave adoré, tellement que je suis encore dessus, mais quelle déception d'avoir autant d'absences et si peu de nouveautés dans ce remake, c'était pourtant facile mais Capcom est tombé dans la même roue maudite que Ubisoft, il faut satisfaire les actionnaires avant de s'occuper de la finition...C'est vraiment dommage, mais malgré tout, j'ai pris bien plus de plaisir a faire ce jeu de 7H que d'autres jeux de 50-100h dans un open world pseudo vivant et terriblement ennuyant (la grande mode ces derniers temps...).Il manqué juste un an de développement pour un autre 90+ Méta comme RE2 Capcom bordel !Allez une petite photo souvenir pour les fans ^^