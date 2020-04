Boulevard Brewing est heureux d'annoncer un partenariat avec PlayStation où les deux sociétés commémoreront la sortie du prochain jeu exclusif, The Last of Us Part II, avec une édition spéciale de Space Camper Cosmic IPA et un concours pour gagner une PlayStation 4 Pro (...) En raison de la crise mondiale actuelle, la disponibilité de l'édition spéciale de Space Camper IPA est limitée et nous avons prolongé la date limite pour avoir une chance de gagner un PS4 Pro. Le nouvel emballage de l'édition spéciale Space Camper Cosmic IPA met en vedette le tatouage emblématique d'Ellie, tiré de The Last of Us Part II, et est rempli de saveurs juteuses de houblon tropical. L'édition spéciale en pack de six sera disponible à l'achat là où le Space Camper Cosmic IPA est habituellement vendu aux États-Unis.

L'une des marques de jeux vidéo les plus populaires et l'une des plus grandes brasseries artisanales du Midwest s'associent pour faire la promotion de The Last of Us 2 et de la bière Space Camper Cosmic IPA.