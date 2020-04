Salut à tous!



Voilà, il est là. Après toutes ces années de hype. Moi ancien joueur de FF7 sur play 1, je peux enfin le refaire sur PS4 pro et en 4K/HDR. Pourtant je ne l'ai toujours pas acheté. Pourquoi?



Peu à peu, je commence à me méfier de tous ces jeux au contenu soi raccourci, soi bourré de DLC payants dans le futur. Je m'explique :

Dirt Rally 2 est sorti en fév 2019 et comme par hasard chaque mois des contenus DLC payants et un an plus tard une version "ultime" pour moins cher.



Resident Evil 3 remake : heureusement j'ai lu les avis. Apparemment il est bien trop court par rapport à l'original. J'ai fait RE2 remake et j'avais bien remarqué qu'il manquait quand même des choses par rapport à l'opus original.



Et là FF7 remake : on nous dit la vérité cependant. C'est un jeu épisodique et on reste à Midgar dans le premier épisode. Je peux pas lâcher 60e dans un jeu qui remake le tout début. Même s'ils ont ajouté des éléments et le jeu a une durée de vie bonne. Je suis certain que je vais avoir un sentiment d'inachevé.



Pour ceux qui l'ont acheté : regrettez-vous votre achat ou au contraire vous conseillez même aux anciens joueurs de l'acheter?



Je me méfie de plus en plus maintenant (surtout quand on lit les éléments manquant de RE3 remake...)