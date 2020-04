SPOIL BOSS DE FIN DE RE3 REMAKESPOILSPOILet SPOIL !Je parle évidemment de Nemesis en forme final a la fin de Resident Evil 3 Remake, en mode cauchemar et sans objet Bonus qui ruine complètement la difficulté du mode et sans l'astuce cheat d'activer 2 générateurs en même temps (3 Rounds contre lui donc).Le boss est ultra violent, plus de 4H contre lui, le moindre coup et c'est la fin, et sans la maitrise de l'esquive parfaite c'est strictement impossible de réussir ce boss.Le combat se transforme en jeu de rythme a la Sekiro où la moindre esquive ratée est punissable pour le joueur.Nemesis Stage 3 est clairement le boss le plus dur de la saga dans les difficultés les plus élevées. Hâte de le faire en mode Inferno maintenant...Ma petite vidéo contre lui en full perfect esquive, No damage et sans objet Bonus.Qu'est-ce que j'en ai chié...encore une fois, je n'ai pas ressenti ça depuis l'excellent Sekiro : Shadow Die Twice.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=r5VSTnL1_pE