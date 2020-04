Resident Evil 3 a vu le jour le 3 avril dernier et fait couler beaucoup d'encre (surtout chez les fans)... Les points qui font grincer des dents ? Une durée de vie trop courte, un jeu orienté trop action qui balance l'exploration et les puzzles a la poubelle, et la disparition de lieux mythiques comme le beffroi ou le parc Fox.Après la presse anglophone, nous nous attardons sur les retours de nos amis japonais de chez Famitsu. Ont-ils aimé ce remake ? Eh bien, oui.En effet, Resident Evil 3 obtient des notes quasi parfaites de la part des quatre testeurs, à savoir 9/9/9/9, soit 36/40. Pour faire simple, la partie visuelle est plaisante, et l'aventure est intense et prenante sans aucun temps mort.Une réussite pour Famitsu donc malgré de grosses absences...