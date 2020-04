C’est à l’épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis… Voilà pourquoi mon voyage commence.”

Un être immortel a été envoyé sur Terre. Il rencontre d’abord un loup puis un jeune garçon vivant seul au milieu d’un paysage enneigé. Ainsi commence le voyage de l’Immortel, un voyage fait d’expériences et de rencontres dans un monde implacable…

il s'agit de l'adaptation du manga signé par l'auteur de silent voice (Yoshitoki Ōima).le manga est encore en cours de parutions, il y'a actuellement 12 tomes.avis perso /J'en suis au tomes 7 et malgré des petits détails manquant de maitrise au niveau de la narration. le récit se tiens, l'univers est intéressant et l'histoire captivante en partie grace à l'évolution d'imm. les personnages qui gravite autour de lui ne sont pas en reste et sont pour plupart très attachant. Il ne s'agit pas d'un incontournable, mais c'est une belle œuvre parlant de "l'homme" avec un univers très fouillis et exotique, des personnages bien développé et des dessins magnifique sans fioriture.(j’adore le trait hyper sobre de l'auteur sur ce manga, avec le petit coté gravure voir pointilliste des textures pour donner de la valeur aux environnements )