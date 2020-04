En fait, quand nous avons fait la démo pour la presse, nous avions juste tout le jeu là-bas sur le disque et nous en avons coupé un morceau pour que les gens puissent y jouer, mais vous ne pouvez pas le faire quand vous le livrez dans le monde entier via le PSN... Il faut avoir beaucoup plus de garanties en place. C'est presque comme si vous partiez de zéro pour construire cette nouvelle démo et c'est une énorme quantité de travail que nous ne voulons pas faire subir à notre équipe. Nous préférons nous concentrer sur la fin du jeu et le faire découvrir aux gens.

Il n'y a pas encore eu de décision finale. En ce moment, nous réagissons juste... la chaîne de vente au détail est différente, pouvons-nous fournir des copies physiques pour les gens ? L'infrastructure Internet est-elle suffisante dans le pays ? C'est un jeu que les gens de tous les pays attendent et nous voulons nous assurer d'être justes avec eux. Si nous rendons simplement le jeu disponible à une petite fraction de personnes, qu'est-ce que cela fera à toutes les personnes qui ne l'obtiennent pas ? Nous examinons actuellement toutes sortes d'options différentes. Quelle est la meilleure façon de le faire parvenir à tous nos fans dès que possible ? Cela va prendre du temps pour que les choses changent et pour comprendre tout cela, et aussi pour voir où en est le monde : les choses changent de jour en jour. C'est la partie frustrante pour nous : le jeu est là et nous devons nous asseoir un peu pour trouver la meilleure façon de le faire parvenir à nos fans.

Dans le dernier PlayStation Blogcast, Neil Druckmann de Naughty Dog a fait savoir qu'il était impossible de proposer une démo de The Last of Us 2 sur PS4 afin que les joueurs puissent au moins tester la version test lors du press tour à Los Angeles, voire même la nouvelle version pour la PAX East 2020, en cette période de confinement à cause du coronavirus.Il en a également profité pour dire que ND et Sony doivent se "réunir" pour prendre la meilleure décision concernant sa sortie, car si le lancement est reporté à une date indéterminée, rien n'est fixé sur la nouvelle.