Bonjour à tous,



il y aura peu de spoils (minimes voir inexistant pour ceux qui ont fait le jeu original sur ps4)



Pour aller à l'essentiel, j'aime beaucoup.

Pour info, j'ai fait le jeu plusieurs fois sur ps1 à l'époque et je l'ai refait sur ps3 il y a 6 ou 7 ans il me semble.



Globalement, c'est un remake plutôt profond du jeu original. Le jeu suit la trame scénaristique (en beaucoup plus, parfois trop (j'y reviendrai), étoffé que l'orginal mais malgré ça c'est un jeu a part entière.



En gros le jeu, reprend :

- les grandes lignes de la trame scénaristique (donc perso + lieux)

- l'OST (toujours aussi magique)

- certaines mécaniques (matérias, équipements)



Tout le monde le sait mais en terme de graphisme, ca claque, les rendus des persos sont propres, les effets pendant les combats sont bien rendus.



Pour chipoter, certains éclairages donnent vraiment un côté très plastique au perso, et dans les réacteurs mako, la DA est moche (après une usine, c'est laid donc normal)



Le système de combat est bon, dynamique tout en gardant le coté ATB de l'ancien et avec quelques ajouts (garde, etc). C'est parfois un peu le bordel mais ca reste assez réussi.



Dans les points négatifs, les ajouts sont parfois superflus et beaufs et le rendu réaliste avec l'acting (ok je joue en VF, mes enfants regardent un peu #confinement) donnent des effets nanardesques :

- parfois avec avalanche, on peut avoir l'impression d'assister à une réunion de la section pas de calais de la France Insoumise.

- En vrai, jesse et compagnie, on s'en fou un peu

- le gars à moto et a coupe mulet franchement...

- les persos qui en font trop (ok c'est du J RPG)



Il y a aussi quelques lourdeurs :

- obliger de passer par le menu type combat à chaque utilisation d'un objet ou d'une magie (ce qui n'etait pas le cas dans le jeu original ou on pouvait spamer les potions à partir de l'inventaire)

- certains passages ou le déplacement est lourd (a la quantic dream). Par exemple a un moment on doit se déplacer en étant suspendu par les bras et le personnage est hyper rigide (ca m'est arrivé à peine 2 3 fois de me faire la réflexion, pas de quoi crier au scandale non plus).



En terme de difficulté, je joue en normal, c'est bien dosé suffisamment dur (pour moi) sans être frustrant.



En gros, je ne regrette absolument pas mon achat, le remake est suffisamment profond pour avoir l'impression de redécouvrir un nouveau jeu.