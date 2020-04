Les développeurs de l'exclusivité console GodFall détaillent sa technique: - Gestion complète du RTX pour donner des visuels époustouflants . - Les reflets, les ombres et l'éclairage sont reproduits de manière réaliste et à un niveau complètement nouveau. - La nouvelle gestion de l'audio de la ps5 sera tirée à profit, les développeurs donnent un exemple: Vous pourrez entendre les pas de vos ennemis se faufilant derrière vous et de situer leurs positions. -Au niveau du gameplay, le jeu se présente comme un mélange de différentes franchises, y compris Dark Souls, Destiny, mais aussi un petit Monster Hunter.

posted the 04/04/2020 at 02:59 AM by kratoszeus