exemple de pistes :

Grotte un peu.J'ai découvert il y' a peu, un des albums () sortit fin d'année dernière deet quel plaisir auditif, je me suis dit que ça serais sympa de partager vus que y'a beaucoup de xenofan ici.Si la dame ne vous dit rien, elle a un style très onirique et a bossé en tant que compositrice sur les(j'ai toujours préféré ces pistes a celle de Ace+ ou de shinomura, dans le cadre xeno)Place à son album, composé de 9 pistes toutes plus jolis et douces, les unes que les autres.pour écoutez, toute la BO, liens en dessous.