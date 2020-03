Après le 64DDAprès la trilogie Fumito. ueda (Ico)Et après mes nombreux Rockman,Voici un petit peu de GCLa gamecube n’est pas ma chouchoute de NIntendo. Pourtant je me retrouve avec une très jolie collec pour cette machine. Aujourd’hui je ne vous présente que les consoles que j ai. Le reste sera pour une autre foisLa traditionnelle GC Et sa traditionnelle manette. J’aime beaucoup la couleur.La Q de panasonic. Une GC qui lit les DVD ! Son design est incroyablement classe !La Gamecube Final fantasy Christal Chronicle est une pièce limité à!! Sa couleur perle est superbe.La GC hanshin tiger n est si dur à trouver mais je l a trouvé magnifique. Cette console existe car l ancien président Yamauchi aimait tellement l équipe de baseball d Osaka qu il en a acheter une partie du club. En résulte cette curieuse GC alors qu aucun jeu n existe !La GC Mgs est superbe. Elle s accompagné d un exemplaire du jeu a la jaquette grise, contrairement à celle vendu seule qui est rouge. C est aussi la seule façon d avoir la compile des mgs FC sur GC.Voilà ! C est déjà fini ! Une prochaine fois je vous montrerai mes manette GC. Ça devient impressionnant