Ça bouge du côté de Rockstar ! Rockstar vient de déposer le nom de domaine GTAVI.com, signe que les choses bougent chez l'éditeur. De la à dire que le jeu va-t-être annoncé sous peu, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Mine de rien, ça fait 7 ans que GTA V est sortit, il est inutile de dire que la suite est plus qu'attendu... Et cette fois, ça pourrait être la bonne !

posted the 03/26/2020 at 09:45 PM by populus