Contrairement aux hôpitaux, Airbus n'a pas de mal à trouver des masques pour ses salariés

Par Anne Jouan, publié le 20/03/2020 à 19:21







Alors que le personnel hospitalier et libéral français manque de masques pour affronter l'épidémie de Covid 19, l'avionneur n'a pas de problème d'approvisionnement.



Selon les informations de L'Express, le constructeur européen devait recevoir ce vendredi 20 000 masques chirurgicaux. Le 17 mars, à la suite des mesures prises pour contenir la circulation du virus, Airbus a décidé de suspendre temporairement ses activités de production et d'assemblage sur ses sites français pour les quatre prochains jours.



Dans un mail interne du 19 mars à 16 heures 46 que s'est procuré l'Express, l'hypothèse de la reprise du travail chez Airbus ce lundi est très sérieusement étudiée. Dans ce cas, "25% de la population production redémarrerait dans un premier temps", soit un effectif de "1000 personnes ayant besoin de masques" peut-on lire dans ce mail avec une précision : "Estimation de quantité par personne : 3 à 4 masques par jour, soit 3000/4000 masques".

L'usine ne doit pas rouvrir dans ces conditions!



La direction fait reprendre le travail à marche forcée !



Alors que nous ne sommes même pas encore au pic de l'épidémie, alors que tous les soignants nous demandent de rester chez nous, Airbus fait reprendre le travail à ses salariés et ses sous-traitants. Selon les patrons de l'aéronautique, livrer des avions serait indispensable dans les semaines à venir. Airbus a même obtenu 20.000 masques, alors que les travailleurs de la santé en manquent cruellement !



Aux Ateliers de la Haute-Garonne (AHG), la direction a convoqué un CSE extraordinaire ce lundi 23 mars au matin pour accélérer la reprise du travail. Le dernier CSE avait acté une fermeture de 15 jours renouvelable. Mais "pour ne pas se fâcher avec Airbus", comme l'a reconnu le patron, nous devons rouvrir dès cette semaine.



Malgré les mesures de protection, et la proposition de reprendre d'abord à bas régime (avec peu de monde sur place), nous sommes contre cette réouverture. Quelle est l'urgence alors que tout le pays est confiné ? Fabriquer des rivets, est-ce vraiment essentiel ?



Pour nous il est impossible de reprendre le travail sans au moins 4 conditions :



1) Nous exigeons que l'ensemble des masques d'Airbus et de ses sous-traitants soient donné en priorité aux personnels de la santé, qui sont en première ligne et manquent de masques !

Nous avons 1000 masques en stocks, et allons en recevoir 10.000 de plus. Airbus vient d'en recevoir 20.000.



2) Nous demandons une enquête, en lien avec Airbus et les pouvoirs publics, sur les possibilités de reconversion de la production. Si c'est pour aider à la crise en cours, nous viendrons travailler avec fierté !

On nous dit qu'il est "essentiel de pouvoir dépanner le client". Nous pensons que l'urgence n'est pas à faire des rivets, mais des choses utiles pour faire face à la crise sanitaire. Dans certains pays l’automobile discute de se mettre à produire des pièces pour les appareils d’assistance respiratoire. Pourquoi pas nous ?



3) Nous exigeons la mise en place d’un "comité de contrôle", composé des élus CSE et de tout salarié volontaire, qui ait les informations en toute transparence et puisse exprimer un droit de veto sur toute mesure sanitaire. En clair, nous voulons contrôler nous-même la sécurité des salariés, et avoir les moyens de le faire.

Surtout, nous ne pouvons pas faire une confiance aveugle à la direction pour la mise en place de mesures de sécurité. C'est cette même direction qui n'a pas signalé les cas suspects avant la fermeture. La même qui ne voulait pas renvoyer des salariés malades chez eux en prévention. La même qui veut rouvrir à marche forcée (avant même les 15 jours votés au dernier CSE).



4) Enfin, nous exigeons le maintien de tous les postes, intérimaires compris, et sans perte de salaire. Ce n'est pas à nous de payer la crise sanitaire en cours ni la crise économique à venir.

Si besoin, les dividendes et bénéfices des dernières années devront être mises au pot commun.



Loin de ces considérations, le plan de redémarrage de l'activité vise à suivre les ordres d'Airbus et du gouvernement. Pour eux, les questions d'argent passent donc avant la santé des travailleurs !

La direction dit qu’elle ne peut faire autrement et se cale sur les besoins des donneurs d’ordre (Airbus, Stelia, Safran….).



C’est-à-dire que ce sont les donneurs d’ordre qui engagent leurs responsabilités sur la chaine d’approvisionnement, fournisseurs, sous-traitants et donc salarié(e)s sommés de suivre les cadences.



Les donneurs d’ordre préfèrent donc faire du stock alors qu’aucun avion n’est livré.

