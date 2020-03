Ca y est! J'ai fini le jeu! Je peux donner mon avis selon la charte Gamekyo!

En 35h!



Les plus:

-Le gameplay

-Le switch de perso pour varier le gameplay et pour breaker l'ennemi suivant son point faible

-Plein de compétences

-Dana reste un peu attachante par son histoire parmi tous ces personnages clichés sans aucun envergure

-Ca reste ultra fluide

-Ultra bourrin

-Un petit côté Zelda dans l'exploration et dans les boss

-Les phases de contre attaques et d'invasion de territoire



Les moins:

-Graphiquement indigne

-La plupart des musiques sont agaçantes (j'ai réduit à 2 le son des musiques pour dire)

-Ce scénario qui se relève un peu à la fin, mais qui reste denué d'interet. Ca me rappelle les xenoblade avec le reboot de la civilisation, mais sans aucun subtilité, l'écriture au ras des paquerettes

-Les dialogues deja vu deja entendus

-Les murs invisibles de partout

-Ca aurait mérité d'être un open world, mais bon c'est lié au budget du jeu et à l'éditeur

-Le design douteux de certains personnages (mention spécial à Dana, qui a un beau visage mais qui est à moitié à poil, pedobear detected, franchement ca craint)

-Les ralentissements dans la partie Dana seule, incompréhensible

-Les bruitages

-Les effets visuels digne d'une PS1



Bon je reste quand même mitigé, cette impression de jouer à un jeu de 2005. Alors qu'il est sorti en 2017.



Y'a de très bonnes idées, comme l'idée de l'évolution du village des naufragés au fur et à mesure que l'on sauve les naufragés, mais ca reste ultra superficiel.

Quand Dana arrive dans l'équipe, on se dit que le jeu va enfin prendre son envol, et oui le scénario se débloque enfin, mais rolala que c'est cliché...



L'arbre de la vie, le reboot de l'univers, wahou. Quand je joue à un xenoblade qui raconte exactement la même chose, on est quand même à des années lumière dans la montée en puissance de l'histoire.

Et cette mise en scène... Non mais sérieusement.



C'est dommage qu'il n'y a pas eu de refonte graphique pour la version ps4, on sent bien que c'est bridé par la ps vita, par le budget de l'éditeur, par les ambitions du développeur completement à coté de la plaque par rapport au budget.

Ce qui fait qu'on sent un potentiel, mais ce n'est jamais exploité correctement.



Heureusement qu'ils ont réussis le gameplay.



Bon je sais que ca va faire grincer des dents, que je suis trop critique et trop dur, mais encore une fois je donne mon ressenti, si vous avez mis de coté les défauts pour vous concentrer sur le gameplay tant mieux pour vous. J'aurai aimé faire abstraction de tout ca moi aussi.



Allez bon jeu quand même!



6/10