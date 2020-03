Hello, vu que je me fais chier vu le confinement imposé par le gouvernement (et c'est normal) voici un article qui parle du parasite appelé Cordyceps dans TLOU. Car peut être que ceux qui ont fait le jeu, et ils sont nombreux, ignorent totalement c'est quoi, car pas où très peu expliqué dans le jeu, je vais me contenter de vous expliquer point par point la pandémie qui a ravagé l'humanité dans le jeu. C'est peut être pas une bonne idée de vous parler de ça vu les circonstances actuelles mais ça n'a rien à voir, je "surfe" pas sur la vague du virus, c'est un article que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps déjà et vu que le 2 arrive bientôt, bah ça mettra peut être à la page certains x) .



PRÉSENTATION : Alors du coup, c'est quoi le Cordyceps ?



Le Cordyceps ou ICC pour (infection cérébrale par Cordyceps) est un champignon parasite qui a dévasté l'espèce humaine dans The Last of Us.

Les concepteurs du jeu ce sont inspirés de l'infection par cordyceps chez les insectes pour en faire un scénario de science-fiction.



" Tout était basé sur l'idée que plus une espèce devient nombreuse, plus il est probable qu'elle sera la proie de ce champignon" Neil Druckman



Dans The Last of Us, 60 % de la population ont été décimé ou infectés par ce champignon parasite. On l'apprend via un document dans le jeu.

Il semblerait que l'infection au Cordyceps soit apparue a cause de produit agricole infectés, comme on peut le voir sur un journal au tout début du jeu quand on incarne Sarah.









Comment ça marche ?



L'individu qui contracte le parasite Cordyceps a un champignon qui va éclore alors que le porteur est toujours en vie (oui c'est dégueulasse) lui retirant les fonctions motrice de son cerveau, et son humanité, et provoquant chez l'infecté une agressivité surdimensionné... Un petit peu à la manière d'un 28 jours Plus Tard, pour ceux qui ont vu le film.



LES STADES DE L'INFECTION :



Le stade 1 va provoquer chez l'hôte comme je le disais une agressivité hors norme. Ils vont avoir les yeux rouges (c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît qu'un individu est infecté) et vont se mettre à attaquer tout ceux qui ne sont pas "comme eux". On peut également entendre lors du jeu des gémissements de leur parts, sûrement car il souffre atrocement, ils ont quand même un parasite qui pousse dans leur cerveau... Ils sont nommés coureur, et sont les infectés que l'ont voit le plus souvent.



Le stade 2 quant à lui va développer encore plus le champignon, défigurant atrocement le visage de l'hôte. Les infectés de type 2 sont nommés "rôdeurs". Ces infectés jouent avec leur proie, et comme leur nom l'indique, rôde, se cache avant de bondir sur vous. Ces infectés sont surtout dans des souterrains, égouts, sous sol etc... Même si ils sont à moitié aveugle, ils entendent par contre très bien, pour compenser.



Le stade 3 est sûrement l'un des plus dangereux des stades. L'infecté de type 3 perdra totalement la vue, le rendant complètement aveugle et ne se repèrera qu'au son. Le champignon parasite sera totalement sortit du crâne de l'hôte, et même au niveau du corps, l'hôte est affreusement métamorphosé. Ils font un bruit caractéristiques à base de claquement qui leur donnera d'ailleurs leur surnom "claqueur". Ces infectés sautent au cou du joueur si trop approché, le tuant sur le coup. Si ils entendent du bruit, il se mettront à venir vérifier la source du bruit qu'ils entendent. Ils se trouve partout, aussi bien dans les sous sols qu'a l'extérieur.







Les bruit des Claqueurs, très flippant...



Le stade 4 est un stade extrêmement rare car souvent, l'infecté contaminés meurent avant de l'atteindre. Ça explique pourquoi il y'a très peu de stade 4 dans le jeu. Après un long moment d'infection (environ un an) ils vont avoir de longues plaques fongiques sur le corps, et seront totalement difforme. Le champignon ayant muté totalement, le corps sera très résistant, et ils auront une force décuplée. On les surnomme donc "Colosse". En plus de vous arracher la mâchoire s'ils vous attrapent (mais genre littéralement) ils peuvent aussi vous balancer des spores à distance qui vous tuera si vous restez trop dedans. Enfin, sachez qu'après ce stade, l'hôte finira par mourir, voir même avant ce stade, le corps deviendra alors de l'engrais du champignon qui s'ouvrira et créera des spores mortelles comme ont peut voir dans le jeu. Ces spores peuvent soit vous tuer soit vous contaminés au Cordyceps. L'infection peut également se propagés par morsure sur un hôte vivant comme ont peut voir dans le jeu. De plus, les hôtes ne peuvent être infectés que si ils sont vivants, par conséquent, le champignon est incapable d'infecter des cadavres.

L'infection semble ne pas se propager dans les zones en plein air, comme la campagne, cependant, elle se développe dans les zones souterraines, en particulier les égouts ou les bouches de métros.



Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur l'infection de TLOU, et vivement le 2 pour voir comment cela va évoluer, et si nouveaux types d'infectés il y'aura.







Voici une petite vidéo qui peut vous en apprendre un peu plus également sur ce champignon parasite. Bon, par contre c'est en anglais x)