C'est donc via les esprits que Ring Fit Adventure, dernier né de Nintendo EPD, arrivera dans Super Smash Bros Ultimate. Les 3 esprits seront disponibles à partir du 13 mars.Le jeu étant un succès, on aurait pu penser que Nintendo aurait misé le personnage mais on peut désormais exclure le "Ring Fit Trainer" du Fighters Pass 2.