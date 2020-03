Y'a encore quelques minutes je ne connaissais pas ce jeu mobile : Fate/Grand Order. Naïvement, je pensais que les exclus Playstation rapportaient le plus de fric à Sony (rien que Spiderman avec ses 13 millions de copies).



Et puis je lis Wikipedia. En résumé : Fate/Grand Order est un jeu développé par Aniplex qui appartient à Sony. Depuis sa sortie en 2015, le jeu a généré plus de 4 milliards de dollars de recettes.



4 Milliards! Un putain de free to play.

J'ai presque envie de dire merci Sony de développer encore des jeux solo type Uncharted, God of War... Alors oui, les exclus font vendre du hardware mais quand même le fric est vraiment ailleurs apparemment.