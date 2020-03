Jeux vidéo live com

L'absence de communication de Sony au mois de mars pourrait avoir trouvé une raison à en croire une source proche du constructeur. Bien que tout le monde attendait une prise de parole de Sony dans le courant du mois de février, nous avons pu constater que le constructeur japonais était resté totalement muet au sujet de sa console de nouvelle génération. Aujourd'hui, nous apprenons que ce silence total pourrait être dû à la crise sanitaire qui touche le monde actuellement. Comme vous pouvez le voir dans le Tweet présent ci-dessous, Luke Stephens affirme que ses contacts chez Sony lui ont appris que la révélation officielle de la machine ainsi que son lancement avaient été repoussés à cause de problèmes sur les chaines d'approvisionnement du groupe. Bien entendu, il est impossible de savoir si cette déclaration est à prendre totalement au sérieux, mais il faut rappeler que David Jaffe lui-même pariait sur une annonce de la PS5 au mois de février en expliquant que selon lui il s'agissait du secret le moins bien gardé de Sony. Pour sa part, Luke nous explique que nous pourrons découvrir la machine avant le mois prochain. https://mobile.twitter.com/LukeStephensTV/status/1235419365723398144ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1235419365723398144&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxvideo-live.com%2Fnews%2Fla-preesentation-et-lancement-de-la-ps5-reportee-pour-cause-de-coronavirus--97245 On commence à comprendre maintenant le grand silence de Sony...

posted the 03/07/2020 at 02:19 PM by xslayer750