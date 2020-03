Cette démo contient l’opération de sabotage du réacteur mako nº 1.* Données non transférables vers la version complète.* Certains détails peuvent différer de la version finale.FINAL FANTASY VII REMAKE est une réinterprétation de FINAL FANTASY VII, qui a connu un succès mondial sur PlayStation® en 1997 notamment grâce à son histoire passionnante et sa réalisation époustouflante. Il renaît dans une nouvelle version sous la direction des créateurs clés du jeu d'origine.Redécouvrez FINAL FANTASY VII dans une représentation plus réaliste que jamais et des combats à la fois dynamiques et tactiques mêlant actions en temps réel et commandes classiques.Le premier volet de FINAL FANTASY VII REMAKE retrace avec une profondeur nouvelle les événements qui secouent Midgar jusqu'à la fuite des héros hors de la ville.* Les personnes qui auront téléchargé cette démo avant le 11/05/2020 pourront télécharger un thème PS4™ exclusif représentant les personnages principaux à partir du 10/04/2020.1 joueurPAL HD 720p,1080i,1080p