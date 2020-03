Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de Yakuza Zero par VG Tech :







Résumé Analyse technique depar

■Le jeu tourne sur Xbox One en résolution native de 1600x900.■Le jeu était en 1920x1080 natif sur PS4, et comme il est sorti presque 2 ans avant la PS4 Pro cette version n'a eu aucun patch, il tourne dessus en full hd comme sur la PS4 de base.■Contrairement à la PS4 Pro, le jeu a été grandement amélioré sur Xbox One X et tourne dessus en 2560x1440 natif.■Même si pas de temporal anti-aliasing, la qualité d'image est malgré tout magnifique sur Xbox One X.■Quelques saccades peuvent se produire parfois après le premier chargement dans le jeu.■Comme c'était le cas sur PS4 et PS4 Pro, le framerate semble être verrouillé à 60 images par seconde durant les phases de gameplay et les petites cinématiques avec quelques baisses dans les passages les plus exigeants sur les deux versions, un peu plus sur Xbox One de base ou ça peut descendre jusqu'à 50fps.■Les cutscenes sont en 30 images par seconde sur les deux.