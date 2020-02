Jeux Vidéo

Un remake de Monster World IV sera annoncé à la GDC 2020

Remakes et demakes par Frédéric Gechter, Mardi 25 février 2020







La liste des exposants de la prochaine GDC 2020 révèle la présence d'un Wonder Boy Universe: Asha in Monster World du Studio Artdink. Vers un remake de Monster World IV ?



Malgré l'épidémie d'annulations qui marquent actuellement la GDC 2020 en raison du coronavirus COVID-19, quelques bonnes nouvelles pourraient bien se faire entendre du 16 au 20 mars.



Le site officiel de l'événement a en effet été mis à jour avec une liste (https://expo.gdconf.com/2020/exhibitor-list/#3-1) qui détaille les derniers jeux de certains développeurs. Et quand on fait un tour dans la liste des développeurs et des jeux, un mystérieux Wonder Boy Universe: Asha in Monster World intriguera les fans de la série. Aucun détail n'a été dévoilé au sujet de ce titre, mais son nom affirme d'emblée que le lien est direct avec le titre Mega Drive Monster World IV puisque Asha est le protagoniste de Monster World IV qui figure sur la récente Mega Drive Mini.



Hardcore Gaming 101 (https://twitter.com/HG_101/status/1232107956520521728) affirme de son coté qu'il s'agira d'un remake 3D du jeu, mais s'étonne d'apprendre que le jeu sera développé par le Studio Artdink que l'on connait pour la série A-Train ainsi que pour certains titres expérimentaux comme No One Can Stop Mr. Domino et Aquanaut's Holiday.

Après les récents remakes Wonder Boy Returns/Remix, The Dragon's Trap et l'épisode inédit Monster Boy and the Cursed Kingdom, un autre épisode serait sur le point d'arriver !La news sur le site Rom-game.fr(Le jeu original sur MD)Une petite précision pour les communs des mortels qui n'ont pas les connaissances approfondies dans le joyeux bordel qu'est la licence Wonderboy, Monster World IV est sorti au Japon sur Megadrive en 1994 et il est resté inédit en occident jusqu’à sa sortie sur PSN (PS3) et XLA (360) et pour la 1ere fois traduit en anglais.Le jeu ne s'appelle pas "Wonderboy" vu que l’héros est une héroïne : Asha. Mais il s'agit bien du 6eme épisode de la licence Wonderboy, et le 4eme de la "sous licence" : Monster World (dont font parti aussi The Dragon's Trap et Monster Boy and the Cursed Kingdom)Source :et aussiLe Studio Artdink / Artdink Corporation :