Le studio a qui on doit le remake Shadow of the Colossus a déclaré qu'il ont une «excellente» relation avec divers studios Sony et qu'ils seraient heureux de continuer à travailler avec la société au-delà de son projet PlayStation 5 actuel.

Nous sommes un studio indépendant. L'hardware pour lequel nous développons est déterminé par l'éditeur qui nous signe. La collection Metal Gear Solid HD et Titanfall avaient des SKU Xbox 360 pour cette raison. Divers studios Sony ont été d'excellents partenaires, plus récemment JAPAN Studio. Nous entretenons d'excellentes relations avec eux et nous serions heureux de continuer à travailler avec eux s'ils le souhaitent.